Хатылев объяснил, какое задание выполнял американский дрон-разведчик у берегов Крыма

США направили разведывательный беспилотник к Крыму, чтобы разгадать планы российского наступления на Украине, считает военный эксперт Сергей Хатылев.
В интервью изданию «ПолитРосссия» аналитик объяснил, какое задание выполнял американский дрон-разведчик у берегов полуострова. Хатылев отметил, что сам по себе БПЛА не представляет никакой угрозы. Гораздо более важным является то, как собранной им информацией воспользуется НАТО.
«Идет глубокая разведка состояния дежурных сил ПВО Черноморского флота, систем ПВО Крыма, состояние войск», – сообщил Хатылев.
Эксперт отметил, что США и их союзников взволновало продвижение ВС РФ в Донбассе и Запорожской области. Страны Запада убеждены, что российская армия готовит масштабное наступление. При этом они не знают никаких подробностей.
«Та информация, которая имеется, говорит, что эшелоны с техникой идут ежедневно в сторону Украины», – добавил аналитик.
Хатылев подчеркнул, что западные страны будут чаще отправлять к границам РФ свои дроны. По его словам, в ближайшее время они могут появиться на стыке границ России, Белоруссии и Польши, а также в Черном море.