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Специалисты ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков по итогам 2023 года

Экономика
Специалисты ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков по итогам 2023 года

В случае отсутствия экономических трудностей прибыль российских банков за 2023 год может составить более 1 трлн рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе пресс-конференции.

По его словам, такие прогнозы необходимо делать с оговорками, и показатель в более чем 1 трлн рублей возможен, если не произойдет «непредвиденных новых потрясений», передает слова Данилова «Интерфакс».

Финансист также отметил, что в 2022 году банки компенсировали убытки первого полугодия и получили прибыль в 203 млрд рублей.
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