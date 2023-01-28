Специалисты ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков по итогам 2023 года

В случае отсутствия экономических трудностей прибыль российских банков за 2023 год может составить более 1 трлн рублей, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в ходе пресс-конференции.
По его словам, такие прогнозы необходимо делать с оговорками, и показатель в более чем 1 трлн рублей возможен, если не произойдет «непредвиденных новых потрясений», передает слова Данилова «Интерфакс».
Финансист также отметил, что в 2022 году банки компенсировали убытки первого полугодия и получили прибыль в 203 млрд рублей.