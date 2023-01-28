Сочи и Москва стали самыми популярными направлениями для отдыха в феврале среди россиян

Подавляющее большинство российских туристов планируют отправиться в Москву или Сочи в феврале. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса Aviasales.
Представители пресс-службы сервиса подчеркнули, что лидером рейтинга самых популярных февральских направлений стал Сочи. На этот город приходится около 12% от общего числа бронирований билетов. Второе место в списке заняла Москва, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В рейтинг также были включены Минеральные Воды, Калининград, Иркутск и Казань.
Особой популярностью среди российских туристов также пользуются и зарубежные направления. В десятку попали сразу три города: Дубай, Ереван, а также Стамбул.
Эксперты японского издания Yahoo News Japan ранее заявили, что российские туристы спасли экономику Таиланда. По их словам, пляжи новой «туристической Мекки» переполнены отдыхающими из России.