Сочи и Москва стали самыми популярными направлениями для отдыха в феврале среди россиян

Представители пресс-службы сервиса подчеркнули, что лидером рейтинга самых популярных февральских направлений стал Сочи. На этот город приходится около 12% от общего числа бронирований билетов. Второе место в списке заняла Москва, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В рейтинг также были включены Минеральные Воды, Калининград, Иркутск и Казань.