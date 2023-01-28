Экс-барабанщик «Любэ» Юрий Рипях вспомнил, как Пугачева захотела исполнить с ним номер

Барабанщик Юрий Рипях, известный по участию в группе «Любэ», вспомнил эпизод из жизни, связанный с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Как рассказал музыкант, однажды он пришел на запись телевизионного концерта в наряде, в котором сильно выделяющемся на фоне остальной публики. Музыкант надел кожаные галифе, а также грубые ботинки и разорванную тельняшку.
«Я выделялся на фоне «прилизанной» публики и так развеселил Аллу Борисовну, что она решила исполнить со мной номер на песню «Пригласите даму танцевать», — цитирует его kp.ru.
Ранее артиста эстрады и шоумена Максима Галкина✱ (признан в России иноагентом) заподозрили в ностальгии по родине из-за архивных кадров с дочерью.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами