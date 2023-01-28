Анна Грачевская продолжает пугать поклонников своей худобой

Вторая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, телеведущая Анна Грачевская продолжает пугать поклонников экстремальной худобой.
Грачевская уже несколько лет сидит на строгой диете, является вегетарианкой и активно занимается спортом. Подписчики просят 36-летнюю ведущую перестать худеть, но она лишь подшучивает над их советами.
«Уже можно прятаться за шваброй?» — написала Грачевская под очередным роликом, где она демонстрирует худую фигуру.
Пока хейтеры называют телеведущую анорексичкой, она продолжает худеть. Недавно Грачевская призналась, что прибегала к помощи пластического хирурга. Телеведущая увеличила грудь, сделала ринопластику и липосакцию.