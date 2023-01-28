Эпидемиолог Пшеничная предупредила о риске заболевания разными штаммами гриппа за сезон

Человек может перенести несколько штаммов гриппа за сезон. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Антитела, которые выработались в теле человека после того, как он переболел одним штаммом гриппа, могут не защитить от другого. Чаще всего это проявляется, если они относятся к разным подтипам вируса (А и В).
«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно», — приводит слова медика РИА Новости.
Вакцины от гриппа включают в состав антигены, способные противостоять нескольким штаммам. Если человек уже перенес опасное заболевание, то вакцинация для него по-прежнему остается актуальной.