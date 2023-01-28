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Эпидемиолог Пшеничная предупредила о риске заболевания разными штаммами гриппа за сезон

Общество
Эпидемиолог Пшеничная предупредила о риске заболевания разными штаммами гриппа за сезон

Человек может перенести несколько штаммов гриппа за сезон. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Антитела, которые выработались в теле человека после того, как он переболел одним штаммом гриппа, могут не защитить от другого. Чаще всего это проявляется, если они относятся к разным подтипам вируса (А и В).

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно», — приводит слова медика РИА Новости.

Вакцины от гриппа включают в состав антигены, способные противостоять нескольким штаммам. Если человек уже перенес опасное заболевание, то вакцинация для него по-прежнему остается актуальной.
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