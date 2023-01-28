Эндокринолог Янг перечислила три главных признака серьезных проблем со здоровьем

Ряд симптомов, которые обычно принимаются за норму, являются сигналами о серьезных проблемах со здоровьем, заявила эндокринолог Екатерина Янг.
В своем Telegram-канале Янг рекомендовала сразу после пробуждения обращать внимания на три «тревожных звоночка». Таковыми она считает, в частности, отеки под глазами. По словам эксперта, насторожиться следует тем, кто перед сном не пил много воды и не употреблял соленую пищу. Врач предупредила, что появление отеков может указывать на серьезные заболевания.
Вторым опасным симптомом Янг назвала запах изо рта после просыпания. У здорового человека дыхание должно быть свежим. Эндокринолог добавила, что встревожится стоит и любителям кофе, которые не ощущают прилива сил без очередной порции бодрящего напитка — это указывает, что организм не способен восстанавливаться во сне.