Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эндокринолог Янг перечислила три главных признака серьезных проблем со здоровьем

Общество
Эндокринолог Янг перечислила три главных признака серьезных проблем со здоровьем

Ряд симптомов, которые обычно принимаются за норму, являются сигналами о серьезных проблемах со здоровьем, заявила эндокринолог Екатерина Янг.

В своем Telegram-канале Янг рекомендовала сразу после пробуждения обращать внимания на три «тревожных звоночка». Таковыми она считает, в частности, отеки под глазами. По словам эксперта, насторожиться следует тем, кто перед сном не пил много воды и не употреблял соленую пищу. Врач предупредила, что появление отеков может указывать на серьезные заболевания.

Вторым опасным симптомом Янг назвала запах изо рта после просыпания. У здорового человека дыхание должно быть свежим. Эндокринолог добавила, что встревожится стоит и любителям кофе, которые не ощущают прилива сил без очередной порции бодрящего напитка — это указывает, что организм не способен восстанавливаться во сне.
Екатерина Янг эндокринолог сон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду