Эндокринолог Янг перечислила три главных признака серьезных проблем со здоровьем

В своем Telegram-канале Янг рекомендовала сразу после пробуждения обращать внимания на три «тревожных звоночка». Таковыми она считает, в частности, отеки под глазами. По словам эксперта, насторожиться следует тем, кто перед сном не пил много воды и не употреблял соленую пищу. Врач предупредила, что появление отеков может указывать на серьезные заболевания.