Один человек госпитализирован после пожара в Невском районе Петербурга

Сигнал пожарной тревоги поступил на пульт дежурной части Петербурга по Невскому району в 07:03. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание произошло по адресу улица Коллонтай, дом 12. Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что пламя охватило двухкомнатную квартиру на площади шесть квадратных метров.
Около получаса понадобилось спасателям, чтобы приехать на вызов и потушить пожар. Всего в борьбе с огнем принимали участие 15 сотрудников МЧС с три единицы спецтехники. В результате ЧП пострадал один человек, которого госпитализировали в одно из ближайших медучреждений.