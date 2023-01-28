Один человек госпитализирован после пожара в Невском районе Петербурга

Около получаса понадобилось спасателям, чтобы приехать на вызов и потушить пожар. Всего в борьбе с огнем принимали участие 15 сотрудников МЧС с три единицы спецтехники. В результате ЧП пострадал один человек, которого госпитализировали в одно из ближайших медучреждений.