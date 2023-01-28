Нэнси Пелоси отказалась смотреть запись с избиением ее супруга

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Уроженец Канады Дэвид Депейп ворвался в дом Пелоси и начал избивать ее супруга молотком. Суд в Сан-Франциско недавно принял решение обнародовать кадры задержания преступника, на которые попал и момент избиения супруга бывшего спикера.