Нэнси Пелоси отказалась смотреть запись с избиением ее супруга

В свободном доступе появилась видеозапись нападения на мужа экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пола. Однако политик отказалась ее смотреть.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Уроженец Канады Дэвид Депейп ворвался в дом Пелоси и начал избивать ее супруга молотком. Суд в Сан-Франциско недавно принял решение обнародовать кадры задержания преступника, на которые попал и момент избиения супруга бывшего спикера.
«Я не слушала звонок в 911, я не слушала признание, я не видела взлома, и у меня нет абсолютно никакого намерения видеть смертоносное покушение на жизнь моего мужа», — призналась Пелоси в беседе с журналистами.
По ее словам, сейчас Пол идет на поправку, однако лечение все еще продолжается. В результате нападения врачи диагностировали мужчине трещину черепа и тяжелые травмы обеих рук.