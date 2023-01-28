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Адвокат Калинов допустил возможность досрочного выхода актера Ефремова из тюрьмы

Общество
Адвокат Калинов допустил возможность досрочного выхода актера Ефремова из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов на протяжении двух лет отбывает наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Недавно он подал ходатайство с просьбой освободить его из тюрьмы и назначить принудительные работы.

Просьба Ефремова может быть удовлетворена, поскольку актер отбыл треть своего наказания, считает адвокат Максим Калинов. По словам правозащитника, окончательное решение будет зависеть от обстоятельств дела актера и его поведения, которое, согласно некоторой информации, не вызывает нареканий.

«На моей практике я часто наблюдал такие случаи, когда осужденному и правда меняли вид наказания на более мягкий. Все зависит от обстоятельств конкретного дела», — цитирует адвоката портал PROZVEDZ.

Юрист считает, что Ефремов изначально мог отделаться условным сроком. Однако ему попался плохой адвокат в лице Эльмана Пашаева, из-за которого, по словам Калинина, актер получил максимально суровый приговор.
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