Адвокат Калинов допустил возможность досрочного выхода актера Ефремова из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов на протяжении двух лет отбывает наказание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Недавно он подал ходатайство с просьбой освободить его из тюрьмы и назначить принудительные работы.
Просьба Ефремова может быть удовлетворена, поскольку актер отбыл треть своего наказания, считает адвокат Максим Калинов. По словам правозащитника, окончательное решение будет зависеть от обстоятельств дела актера и его поведения, которое, согласно некоторой информации, не вызывает нареканий.
«На моей практике я часто наблюдал такие случаи, когда осужденному и правда меняли вид наказания на более мягкий. Все зависит от обстоятельств конкретного дела», — цитирует адвоката портал PROZVEDZ.
Юрист считает, что Ефремов изначально мог отделаться условным сроком. Однако ему попался плохой адвокат в лице Эльмана Пашаева, из-за которого, по словам Калинина, актер получил максимально суровый приговор.