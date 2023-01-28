Внедорожник протаранил двери ночного клуба на Заневском проспекте в Петербурге

Однако многим горожанам не до смеха из-за опасной дорожной обстановки. С приходом холодов автоаварии участились из-за плохой уборки улиц от снега и наледи. Однако губернатор Александр Беглов не торопиться исправлять ситуацию и продолжает игнорировать многочисленные жалобы местных жителей.