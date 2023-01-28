Внедорожник протаранил двери ночного клуба на Заневском проспекте в Петербурге

Очередная вечеринка в ночном клубе Петербурга «Фабрика» завершилась на печальной ноте. Автомобиль врезался во входную дверь заведения по неизвестным причинам.
Кадры с места происшествия предоставил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер». На них видно, что внедорожник бампером разнес вдребезги стеклянную дверь помещения, расположенного недалеко от станции метро «Ладожская» на Заневском проспекте.
Информация о пострадавших не поступала. Причины аварии уточняются. Автор поста иронично предположил, что один из гостей просто не прошел фейс-контроль и выместил таким образом обиду на охранников клуба.
Однако многим горожанам не до смеха из-за опасной дорожной обстановки. С приходом холодов автоаварии участились из-за плохой уборки улиц от снега и наледи. Однако губернатор Александр Беглов не торопиться исправлять ситуацию и продолжает игнорировать многочисленные жалобы местных жителей.