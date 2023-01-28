Двое маленьких детей погибли от отравления газом в Тыве

Женщина и трое ее детей отравились газом в Тыве. Мать и старшая дочь доставлены в больницу, а еще двое детей полутора и четырех лет погибли, сообщили в региональном управлении СК России.
Тревогу забили родственники, поскольку женщина перестала выходить на связь. Вечером 26 января их нашли на территории частного дома, расположенного по улице Авиационной в селе Хемчик.
Младшие дети не подавали признаков жизни. Сама женщина и ее 14-летняя дочь находятся в больнице под присмотром врачей.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена точная причина смерти малышей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали трагедии.