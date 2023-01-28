МИД России призвал страны не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии

Государствам, вовлеченным в ситуацию вокруг Корейского полуострова, необходимо не допустить ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он отметил, что Москве не хотелось бы рассуждать о подобных перспективах. Однако Россия по-прежнему призывает вовлеченные страны приложить все усилия, чтобы избежать такого сценария, передает РИА Новости.
Рябков подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно данному соглашению, подобное вооружение имеют только пять крупнейших держав. При этом Россия не может признать ядерный статус Пхеньяна.
«Добавлю также, что единственным надежным способом не просто отойти от опасной черты, а решить в комплексе многочисленные проблемы субрегиона, включая ядерную, стало бы создание системы поддержания мира», — заявил дипломат.
Ранее телеканал NBC сообщил, что американский генерал Майк Минихан разослал всем своим подчиненным служебную записку. В ней он призвал готовиться к открытому противостоянию с Китаем.