Евгений Миронов выиграл «Золотого орла» за роль в драме «Сердце Пармы»

Актер Евгений Миронов получил премию «Золотой орел» за роль в исторической драме «Сердце пармы». Церемония награждения прошла в минувшую пятницу.
Миронов удостоен премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Артист сыграл епископа-крестителя Иона в «Сердце Пармы». Лента рассказывает о событиях XV века и покорении пермских земель.
Конкурентами Евгения Миронова в номинации стали Владимир Вдовиченков («Чемпион мира») и Андрей Мерзликин («Первый Оскар»). Актер поблагодарил коллег и создателей «Сердца Пармы» за их труд.
Главную награду на премии «Золотой орел» завоевала кинолента режиссера Алексея Сидорова «Чемпион мира». Фильм рассказывает о шахматном противостоянии между Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным.