Замглавы МИД России уверен в готовности страны к массированным кибератакам

Россия по-прежнему полностью готова к отражению массированных кибератак со стороны других государств. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
Дипломат рассказал, что правительство поручило предпринять определенные защитные меры в данной сфере. Более того, такие средства постоянно совершенствуются, передает ТАСС.
По словам Сыромолотова, Россия ответственно подходит к вопросу собственной информационной безопасности. Он также отметил, что некоторое время назад Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине.
«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — добавил Сыромолотов.
Он также рассказал, что на Украине создается «IT-армия». По словам Сыромолотова, для этого Соединенные Штаты активно вербуют и тренируют хакеров.