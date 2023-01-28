Настя Ивлеева опубликовала провокационное фото с «любимым человеком»

Недавно Ивлеева опубликовала еще одну откровенную фотографию, которую многие сочли не очень удачной. Подписчики заявили, что Ивлеева набрала лишние килограммы. В ответ она не расстроилась, а лишь поблагодарила фанатов за оценки и пообещала работать над фигурой в новом году.