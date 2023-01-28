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Настя Ивлеева опубликовала провокационное фото с «любимым человеком»

Шоу-бизнес
Настя Ивлеева опубликовала провокационное фото с «любимым человеком»

Популярная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева обрадовала своих подписчиков пикантным фото без лифчика. Кроме того, звезда телеэкранов сообщила, что устроила «обнимашки с любимым человеком».

Провокационный снимок Ивлеева опубликовала в соцсетях и тут же собрала множество положительных комментариев. Поклонники не сразу поняли, что в роли любимого человека сыграла сама телеведущая.

«Обнимашки с любимым человеком», — подписала пост.
Настя Ивлеева опубликовала провокационное фото с «любимым человеком»

Недавно Ивлеева опубликовала еще одну откровенную фотографию, которую многие сочли не очень удачной. Подписчики заявили, что Ивлеева набрала лишние килограммы. В ответ она не расстроилась, а лишь поблагодарила фанатов за оценки и пообещала работать над фигурой в новом году.

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настя ивлеева провокационное фото обнимашки
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