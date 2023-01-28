Британские ученые разгадали тайну затонувшего в 1672 году боевого корабля

Британским специалистам удалось идентифицировать обломки голландского боевого корабля, потерпевшего крушение в проливе Ла-Манш более 350 лет назад. Об этом передает издание Metro.
Части затонувшего судна были найдены еще в 2019 году. Они лежали у берегов восточного Сассекса в Англии на 32-метровой глубине. Тогда ученые еще не знали, о каком корабле идет речь.
Результаты исследований показали, что обломки относятся к военному судну Klein Hollandia. Оно было построено в 1956 году и принадлежало адмиралтейству Роттердама. Корабль принимал участие в крупных вооруженных конфликтах второй половины Англо-голландской войны 1665–1667 годов.
Согласно информации журналистов, во время третьей Англо-голландской войны судно было частью эскадры, следовавшей из Средиземного моря в Нидерланды. При проходе Ла-Манша его атаковала английская эскадрилья, что привело к гибели капитана и крушению корабля.
На месте трагедии удалось найти деревянный корпус, пушки, итальянскую мраморную плитку и фрагменты керамики. Власти предоставили находкам самый высокий уровень защиты, согласно которому приближаться к ним могут только дайверы с соответствующей лицензией.
Пользователи Сети ранее порассуждали о способах извлечения Титаника со дна Атлантического океана. Корабль затонул 73 года назад и сейчас находится на глубине 3790 метров.