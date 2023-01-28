Российский спутник «Луч-5В» вошел в состав группировки поиска аварийных ситуаций

Аппарат-ретранслятор «Луч-5В» стал частью международной группировки по поиску и спасению при аварийных ситуациях КОСПС-САРСАТ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Спутниковую систему "Гонец"».
Перед тем, как включить «Луч-5В» в состав группировки эксперты «Гонца» и «Российских космических систем» изучили техническую готовность аппарата. Дополнительно были проанализированы станции приема и обработки данных в Хабаровске.
Эксперты уверены, что российский «Луч-5В» позволит расширить возможности системы поиска аварийных ситуаций и обеспечить «спасение жизней». КОСПАС-САРСАТ появилась в качестве совместного проекта СССР, Канады, Франции и США в 1979 году. Сейчас участниками системы являются 45 стран.
В конце декабря стало известно о разгерметизации системы терморегулятора на «Союзе МС-22». Одной из причин поломки могли стать внешние механические повреждения.