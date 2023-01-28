Вдова Высоцкого пожаловалась на пропажу ценных вещей из квартиры музыканта

Музыкант Владимир Высоцкий почти всю свою жизнь прожил в квартире на Малой Грузинской улице в Москве. После смерти артиста его вдова Марина Влади не досчиталась ряда ценных вещей.
Самой большой утратой Влади считает письма, которые они с Высоцким писали друг другу. Вдова музыканта родилась и выросла во Франции, из-за чего супруги часто были в разлуке. Единственным способом общения у них являлись именно письма.
Влади опасалась, что их личная переписка с артистом может стать достоянием общественности. В итоге ее страхи оправдались, и некоторые письма ей пришлось выкупать, пишет «Русская семерка».
Другой важной пропажей стали аудиозаписи разговоров Высоцкого с золотодобытчиком Вадимом Тумановым. Последний долгое время находился в лагерях за антисоветскую деятельность и шпионаж. Сам Туманов отрицал предъявленные обвинения и восемь раз сбегал из мест лишения свободы. Музыкант хранил истории друга о лагерях, чтобы в дальнейшем снять по ним фильм. Однако записи бесследно пропали, до сих пор их не удается найти.
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