Вдова Высоцкого пожаловалась на пропажу ценных вещей из квартиры музыканта

Другой важной пропажей стали аудиозаписи разговоров Высоцкого с золотодобытчиком Вадимом Тумановым. Последний долгое время находился в лагерях за антисоветскую деятельность и шпионаж. Сам Туманов отрицал предъявленные обвинения и восемь раз сбегал из мест лишения свободы. Музыкант хранил истории друга о лагерях, чтобы в дальнейшем снять по ним фильм. Однако записи бесследно пропали, до сих пор их не удается найти.