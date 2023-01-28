Проживающий в России француз оценил последствия западных санкций

Французский советник Франк Феррари живет в России. В подкасте на портале Lefrancais.press он рассказал, как западные санкции изменили жизнь в стране.
Феррари поддерживает и консультирует французов, которые живут в России. Часть из них решила не покидать страну после введения санкций. По мнению самого советника, такая тенденция стала для него удивительной.
По мнению Франка Феррари, экономический климат оказался «не таким мрачным». В России контролируется уровень инфляции, а западную продукцию заменили местные бренды. Французские компании, оставшиеся в стране, смогли наладить каналы поставок продукции.
Единственные трудности возникают у французов при попытке улететь на родину. Сейчас перелеты до Парижа осуществляются через третьи страны. Многие из граждан после возвращения домой сталкиваются с безработицей и отсутствием жилья. Но Феррари уверен, что Москва и Париж смогут сохранить взаимоотношения.