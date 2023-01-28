Проживающий в России француз оценил последствия западных санкций

Единственные трудности возникают у французов при попытке улететь на родину. Сейчас перелеты до Парижа осуществляются через третьи страны. Многие из граждан после возвращения домой сталкиваются с безработицей и отсутствием жилья. Но Феррари уверен, что Москва и Париж смогут сохранить взаимоотношения.