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Проживающий в России француз оценил последствия западных санкций

Политика
Проживающий в России француз оценил последствия западных санкций

Французский советник Франк Феррари живет в России. В подкасте на портале Lefrancais.press он рассказал, как западные санкции изменили жизнь в стране.

Феррари поддерживает и консультирует французов, которые живут в России. Часть из них решила не покидать страну после введения санкций. По мнению самого советника, такая тенденция стала для него удивительной.

По мнению Франка Феррари, экономический климат оказался «не таким мрачным». В России контролируется уровень инфляции, а западную продукцию заменили местные бренды. Французские компании, оставшиеся в стране, смогли наладить каналы поставок продукции.

Единственные трудности возникают у французов при попытке улететь на родину. Сейчас перелеты до Парижа осуществляются через третьи страны. Многие из граждан после возвращения домой сталкиваются с безработицей и отсутствием жилья. Но Феррари уверен, что Москва и Париж смогут сохранить взаимоотношения.
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