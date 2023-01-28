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Елена Ваенга похвасталась роскошным букетом пионов от «тайного поклонника»

Шоу-бизнес
Елена Ваенга похвасталась роскошным букетом пионов от «тайного поклонника»

Российская певица Елена Ваенга заинтриговала своих поклонников в социальных сетях. Артистка опубликовала фотографию роскошного подарка, но не сказала, кто отправитель дорогого презента.

Исполнительница хита «Что мы наделали?» показала, что получила шикарный букет, состоящий из десятков нежно-розовых пионов. Цветы собраны в плетеную корзинку, обвитую белой лентой. На снимке видно, что к подарку прилагается сопроводительная открытка, однако ее содержание артистка решила не раскрывать.

«Вот так», — лаконично прокомментировала певица.
Елена Ваенга похвасталась роскошным букетом пионов от «тайного поклонника»

Подписчиками остается лишь гадать, кто этот тайный поклонник эстрадной звезды. Возможно, так Ваенгу порадовал ее супруг, музыкант Роман Садырбаев.

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