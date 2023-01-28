Елена Ваенга похвасталась роскошным букетом пионов от «тайного поклонника»

Российская певица Елена Ваенга заинтриговала своих поклонников в социальных сетях. Артистка опубликовала фотографию роскошного подарка, но не сказала, кто отправитель дорогого презента.
Исполнительница хита «Что мы наделали?» показала, что получила шикарный букет, состоящий из десятков нежно-розовых пионов. Цветы собраны в плетеную корзинку, обвитую белой лентой. На снимке видно, что к подарку прилагается сопроводительная открытка, однако ее содержание артистка решила не раскрывать.
«Вот так», — лаконично прокомментировала певица.
Подписчиками остается лишь гадать, кто этот тайный поклонник эстрадной звезды. Возможно, так Ваенгу порадовал ее супруг, музыкант Роман Садырбаев.
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