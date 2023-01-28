Елена Ваенга похвасталась роскошным букетом пионов от «тайного поклонника»

Исполнительница хита «Что мы наделали?» показала, что получила шикарный букет, состоящий из десятков нежно-розовых пионов. Цветы собраны в плетеную корзинку, обвитую белой лентой. На снимке видно, что к подарку прилагается сопроводительная открытка, однако ее содержание артистка решила не раскрывать.