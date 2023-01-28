Читатели Die Welt потребовали отставки Бербок после слов о России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила, что государство ведет «войну против России». Однако читатели немецкого издания Die Welt резко раскритиковали главу дипломатического ведомства.
Бербок выступила на заседании ПАСЕ 24 января. Она объявила, что европейские страны вступили в прямую конфронтацию с Россией. Министр также призвала государства нарастить объемы помощи Украине.
По мнению читателей издания, Бербок следовало бы научиться «держать свой дурной язык под контролем». Немцы отметили, что она «сначала говорит, а потом думает». Пользователи призвали главу ведомства подать в отставку.
«Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — написали в комментариях.
Читатели издания напомнили канцлеру Германии Олафу Шольцу о его словах, что государство не воюет с Россией. Они предложили политику выбрать, кто из них с Анналеной Бербок врет.