Байден предложил помощь народу Израиля после теракта в Иерусалиме

Напомним, вечером 27 января вооруженный мужчина ворвался в здание синагоги в Иерусалиме и начал расстреливать прихожан. В результате погибли по меньше мере семь человек. Преступник оказывал сопротивление полиции и был ликвидирован ответным огнем.