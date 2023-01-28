Байден предложил помощь народу Израиля после теракта в Иерусалиме

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и назвал теракт в Иерусалиме «нападением на цивилизованный мир». Об этом сообщил Белый дом.
Согласно заявлению, президент США предложил всю необходимую помощь Израилю в предстоящие дни. Политики договорились, что их службы национальной безопасности будут находиться в тесном контроле, чтобы совместными усилиями не допустить повторения трагедии.
Напомним, вечером 27 января вооруженный мужчина ворвался в здание синагоги в Иерусалиме и начал расстреливать прихожан. В результате погибли по меньше мере семь человек. Преступник оказывал сопротивление полиции и был ликвидирован ответным огнем.