Генерал ВВС США разослал подчиненным записку с призывом готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Майк Минихан составил служебную записку, которую разослал всем своим подчиненным. В ней он призвал их готовиться к войне с Китаем, сообщил телеканал NBC.
Генерал считает, что предпосылкой конфликта станет «попытка Китая установить контроль над Тайванем». Это произойдет во время очередных выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году.
«Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — говорится в записке Минихана.
Документ получили все командующие боевыми частями в ВВС США. В нем также содержится приказ о начале масштабных мер по подготовке к боевым действиям.