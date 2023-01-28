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Генерал ВВС США разослал подчиненным записку с призывом готовиться к войне с Китаем

Политика
Генерал ВВС США разослал подчиненным записку с призывом готовиться к войне с Китаем

Генерал ВВС США Майк Минихан составил служебную записку, которую разослал всем своим подчиненным. В ней он призвал их готовиться к войне с Китаем, сообщил телеканал NBC.

Генерал считает, что предпосылкой конфликта станет «попытка Китая установить контроль над Тайванем». Это произойдет во время очередных выборов президента Соединенных Штатов в 2024 году.

«Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — говорится в записке Минихана.

Документ получили все командующие боевыми частями в ВВС США. В нем также содержится приказ о начале масштабных мер по подготовке к боевым действиям.
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