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Сергей Безруков показал, как готовит «Донбасский курс» к экзамену по актерскому мастерству

Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как готовит «Донбасский курс» к экзамену по актерскому мастерству

Народный артист России Сергей Безруков готовит молодых ребят из Донбасса к экзамену по актерскому мастерству. Процесс репетиций артист опубликовал в своих социальных сетях.

Звезда российского кино еще летом прошлого года объявил, что готов набрать молодежь Донбасса на свой курс во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Тогда и ректор вуза, и власти ЛДНР оперативно откликнулись на инициативу Безрукова и организовали бюджетные места для студентов из республик. После вступительных туров на курс российского артиста попали 12 талантливых ребят.

Спустя долгие месяцы обучения начинающие актеры проводят финальную репетицию перед экзаменом. Безруков поделился серией видео, на которых с гордостью представил учеников. За кадром артист весело комментировал выразительные этюды своих подопечных.

Сергей Безруков показал, как готовит «Донбасский курс» к экзамену по актерскому мастерству

Сергей Безруков получил всероссийскую известность благодаря роли в многосерийном фильме «Бригада». Лента уже давно приобрела статус культовой, но, как признался актер, его дети до сих пор не посмотрели криминальную драму.

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