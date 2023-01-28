Сергей Безруков показал, как готовит «Донбасский курс» к экзамену по актерскому мастерству

Звезда российского кино еще летом прошлого года объявил, что готов набрать молодежь Донбасса на свой курс во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Тогда и ректор вуза, и власти ЛДНР оперативно откликнулись на инициативу Безрукова и организовали бюджетные места для студентов из республик. После вступительных туров на курс российского артиста попали 12 талантливых ребят.