DR: западные танки не станут для Украины «чудодейственной панацеей»

Танки, которые западные страны решили отправить Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины. Об этом заявили датские эксперты в интервью изданию DR.
В частности, такого мнения придерживается доцент военной академии Клаус Матисен. По его словам, танки не станут «чудодейственной панацеей». В связи с этим он призвал Украину «умерить пыл» и не ждать перелома в конфликте.
«Послушай некоторых, складывается ощущение, что у Украины не было никаких танков вовсе, а сейчас они приедут строем и спасут ее. Это совсем не так», — отметил Матисен.
Ранее стало известно, что Украина получит от США усовершенствованные танки. При этом Вашингтон планирует поставить Киеву вооружение без секретного оборудования.