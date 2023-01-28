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Военный эксперт Дрозденко озвучил реальную причину передачи Польшей танков Twardy Украине

Армия
Военный эксперт Дрозденко озвучил реальную причину передачи Польшей танков Twardy Украине

Правительство Польши хочет отправить Украине танки Twardy, чтобы ускорить процесс перевооружения собственной армии. Такое мнение высказал военный эксперт, главный редактор интернет-портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Известно, что вместе с танками Leopard Польша планирует передать Украине 60 танков PT-91 Twardy. Таким образом Варшава рассчитывает быстрее перевооружить свою армию американскими Abrams. По словам Дрозденко, Варшава «утилизирует» наследие Советского союза, передает РИА Новости.

«Как сказал один американский гангстер: "Ничего личного — только бизнес!". "Утилизируя" эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии на американские и южнокорейские танки. Другая мотивация — банальное желание получить деньги», — заявил эксперт.

Ранее издание Telegraph писало, что Великобритания допустила передачу Украине своих истребителей. Однако для этого в Лондоне потребовали вывода российских войск с ДНР и ЛНР.
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