Горнолыжные курорты в Альпах могут прекратить работу из-за отсутствия снега

Зимние курорты во французских Альпах переживают не лучшие времена. Во время празднования Рождества они закрывались из-за нехватки снега, однако теперь и вовсе могут остановиться на неопределенный срок, пишет газета The Wall Street Journal.
Журналисты издания побывали в коммуне Ла-Морт на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre. По их словам, аномально высокие температуры в январе поставили в тупик организаторов. Впервые в истории зимой были открыты велосипедные маршруты.
В пиковый период на празднование Рождества курорт пришлось закрыть. Ситуацию прокомментировал директор Alpe du Grand Serre Эрик Новак.
«Недостаточно поддерживать работу станции. Мы не можем продолжать в том же духе», — объяснил он.
По данным WSJ, курорт уже не первый год испытывает финансовые трудности. Сильная зависимость от снежных осадков ставит его существование под угрозу.