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Горнолыжные курорты в Альпах могут прекратить работу из-за отсутствия снега

Общество
Горнолыжные курорты в Альпах могут прекратить работу из-за отсутствия снега

Зимние курорты во французских Альпах переживают не лучшие времена. Во время празднования Рождества они закрывались из-за нехватки снега, однако теперь и вовсе могут остановиться на неопределенный срок, пишет газета The Wall Street Journal.

Журналисты издания побывали в коммуне Ла-Морт на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre. По их словам, аномально высокие температуры в январе поставили в тупик организаторов. Впервые в истории зимой были открыты велосипедные маршруты.

В пиковый период на празднование Рождества курорт пришлось закрыть. Ситуацию прокомментировал директор Alpe du Grand Serre Эрик Новак.

«Недостаточно поддерживать работу станции. Мы не можем продолжать в том же духе», — объяснил он.

По данным WSJ, курорт уже не первый год испытывает финансовые трудности. Сильная зависимость от снежных осадков ставит его существование под угрозу.
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