Автор хита нулевых «Белая стрекоза любви» Николай Воронов страдал шизофренией

Николай Воронов написал хит «Белая стрекоза любви» в десятилетнем возрасте. Через несколько лет он выложил видео с исполнением этой песни на YouTube, после чего проснулся знаменитым.
Еще большую известность Воронов получил после исполнения его хита группой Quest Pistols. Молодого музыканта начали приглашать на различные выступления и телешоу. Со временем «Стрекоза» утратила былую популярность, а вместе с ней люди начинали забывать о Воронове.
Артист всегда казался окружающим странным, но очень талантливым человеком. И мало кто знал, что в действительности у Воронова есть диагностированная шизофрения. Болезнь проявлялась в создании авторского творчества, которое так и не вызвало высокой оценки у публики, пишет Sport24.
В настоящее время музыкант живет в небольшой московской квартире вместе со своими родственниками. Средства на существования он берет из пенсии по инвалидности.
Группа Quest Pistol продолжает давать концерты, но уже не имеет такой востребованности как раньше. Недавно артисты попали в скандал на выступлении в Дубае.