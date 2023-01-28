Автор хита нулевых «Белая стрекоза любви» Николай Воронов страдал шизофренией

Артист всегда казался окружающим странным, но очень талантливым человеком. И мало кто знал, что в действительности у Воронова есть диагностированная шизофрения. Болезнь проявлялась в создании авторского творчества, которое так и не вызвало высокой оценки у публики, пишет Sport24.