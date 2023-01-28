Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж счастлив в браке и воспитывает двоих детей

Звезда Голливуда Питер Динклэйдж даже несмотря на врожденный недуг смог реализовать себя, стать востребованным актером и завести семью. Супругу звезды «Игры престолов» зовут Эрика Шмидт.
В отличие от мужа, она не имеет проблем с ростом. Однако этот фактор никак не повлиял на их историю любви, которая продолжается уже 20 лет.
Первые два года знакомства Питер и Эрика были просто друзьями и много времени проводили вместе. Однако в 2005-м Динклэйдж сделал предложение руки и сердца своей избраннице, и та согласилась.
В браке у супругов родились двое детей. При этом никому из них заболевание отца не передалось. Старшая дочь уже переросла Динклэйджа, но этот факт ничуть его не смущает, так как актер старался всегда относиться с долей иронии к своему дефекту.
Пара часто привлекает общественное внимание, иногда окружающие даже откровенно смеются над ними. Однако познавшим счастье во взаимной любви Динклэйджу и Шмидт нет до этого никакого дела.