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NBC: агенты ФБР изъяли записные книжки Байдена после обыска в его доме

Политика
NBC: агенты ФБР изъяли записные книжки Байдена после обыска в его доме

ФБР провело обыск в частном доме президента США Джо Байдена. После этого специалисты приняли решение изъять записные книжки главы государства, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник.

Обыск в доме президента был проведен в связи с недавним обнаружением у Байдена секретных документов. Как отметил источник, у главы государства было найдено огромное количество записных книжек, в которых также может содержаться компрометирующая информация.

«Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента, включая подробности его дипломатических контактов», — уточнил источник.

Ранее секретные документы были обнаружены в доме бывшего вице-президента США Майка Пенса. Адвокат политика уже передал их ФБР.
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