G7 согласилась с предельной ценой на российский дизель на уровне $100-110 за баррель

Отмечается, что ранее G7 и ЕС имели ряд разногласий. В частности, «Большая семерка» выступала за установление лимита на чуть более высокой отметке. G7 опасалась, что предложенная Евросоюзом цена вызовет скачок цен и перебои в поставках.