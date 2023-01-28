G7 согласилась с предельной ценой на российский дизель на уровне $100-110 за баррель

Страны «Большой семерки» поддержали предложение Евросоюза об установлении предельной цены на российское дизельное топливо на уровне 100-110 долларов за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что ранее G7 и ЕС имели ряд разногласий. В частности, «Большая семерка» выступала за установление лимита на чуть более высокой отметке. G7 опасалась, что предложенная Евросоюзом цена вызовет скачок цен и перебои в поставках.
Обсуждения данного вопроса все еще продолжается. Однако «Группа семи» уже смягчила свою линию и готова согласиться с ЕС, отметил источник.
Ранее Bloomberg сообщило о наращивании Евросоюзом поставок российского дизеля. Сделано это было до вступления в силу эмбарго на поставки.