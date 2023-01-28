Рабочего насмерть придавило выдвижным писсуаром в центре Лондона

Житель Лондона погиб во время технического обслуживания выдвижного гидравлического писсуара в центре города. Несчастный случай произошел недалеко от театра «Палас», передает Daily Mail.
Прибывшие на место сотрудники оперативных служб пытались спасти мужчину. Однако травмы оказались смертельными, и мужчина скончался до приезда врачей.
В театре, рядом с которым произошла трагедия, проходит показ пьесы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Не исключено, что из-за гибели мужчины постановку могут отменить.
Гидравлические выдвижные писсуары появились в Лондоне порядка 20 лет назад. Так местные власти решили бороться с попытками граждан справлять нужду на улице.
Еще один несчастный случай с летальным исходом ранее произошел в Свердловской области. Там снегоход насмерть задавил геодезиста.