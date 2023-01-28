Россия впервые в истории опередила США по выпуску филе минтая

Российские рыбаки впервые за все время обогнали американских коллег по производству филе минтая. Объемы РФ достигли почти 140 тысяч тонн, а США — 138 тысяч тонн, о чем сообщили в Ассоциации добытчиков минтая.
Только на Дальнем Востоке объемы вылова увеличились на 10,7 процента относительно 2021 года, до 905 тысяч тонн. А показатели производства мороженного минтая стали больше на 2,9 процента, уточнили в ассоциации. Существенный подъем продемонстрировало филе минтая морского производства, выпуск которого повысился на 22 процента, до 126 тысяч тонн.
Выработка фарша выросла на 55 процентов. По словам главы объединения Алексея Буглака, одной из главных причин такого успеха стала модернизация и переоборудование флота.