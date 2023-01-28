Россия впервые в истории опередила США по выпуску филе минтая

Только на Дальнем Востоке объемы вылова увеличились на 10,7 процента относительно 2021 года, до 905 тысяч тонн. А показатели производства мороженного минтая стали больше на 2,9 процента, уточнили в ассоциации. Существенный подъем продемонстрировало филе минтая морского производства, выпуск которого повысился на 22 процента, до 126 тысяч тонн.