Врач Крючков: иммунитет от гриппа остается эффективен до полутора лет

Переболевший гриппом человек будет защищен своим иммунитетом от полугода до полутора лет. Об этом рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
При этом не стоит полагаться на перекрестный иммунитет, предупредил специалист. В случае с гриппом он не так эффективен, передает URA.RU.
«Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел», — отметил Крючков.
Стоит помнить, что в сезоны могут «гулять» разные штаммы, добавил специалист. Поэтому человек все еще остается уязвим, даже если «срок годности» иммунитета не закончился.
Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, чем опасно одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Особенно остерегаться этого стоит непривитым людям.