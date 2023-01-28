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Врач Крючков: иммунитет от гриппа остается эффективен до полутора лет

Общество
Врач Крючков: иммунитет от гриппа остается эффективен до полутора лет

Переболевший гриппом человек будет защищен своим иммунитетом от полугода до полутора лет. Об этом рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

При этом не стоит полагаться на перекрестный иммунитет, предупредил специалист. В случае с гриппом он не так эффективен, передает URA.RU.

«Иммунитет может длиться у людей по-разному. От полугода до полутора лет. Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел», — отметил Крючков.

Стоит помнить, что в сезоны могут «гулять» разные штаммы, добавил специалист. Поэтому человек все еще остается уязвим, даже если «срок годности» иммунитета не закончился.

Ранее врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, чем опасно одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Особенно остерегаться этого стоит непривитым людям.
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