Великобритания допустила отправку своих истребителей на Украину, но только после вывода российских войск с территории ЛДНР. Об этом передает издание Telegraph со ссылкой на источники в британских военно-воздушных силах (ВВС).
Один из собеседников газеты не исключил поставки британских боевых самолетов украинским войскам. Однако сейчас этот вопрос не является приоритетным, добавил он.
По словам источника, истребители могут быть предоставлены Украине для миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства. Но только после того, как Украина «присоединит» себе ЛНР и ДНР.
Другого мнения относительно передачи истребителей придерживаются власти Германии. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус категорически отверг возможность предоставления ВСУ боевых самолетов не только сейчас, но и в отдаленном будущем.