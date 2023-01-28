РИА Новости: комплексы «Панцирь-СМ» укрепят систему ПВО России в зоне спецоперации

Как рассказал агентству информированный источник, данные комплексы позволят российским войскам поражать беспилотники и реактивные снаряды противника на «существенно большей дальности». Отмечается, что «Панцирь-СМ» способны уничтожать, в том числе ракеты американской РСЗО HIMARS.