РИА Новости: комплексы «Панцирь-СМ» укрепят систему ПВО России в зоне спецоперации

Система противовоздушной обороны России, размещенная в зоне проведения спецоперации на Украине, будет усилена комплексами «Панцирь-СМ». Информацию об этом передает РИА Новости.
Как рассказал агентству информированный источник, данные комплексы позволят российским войскам поражать беспилотники и реактивные снаряды противника на «существенно большей дальности». Отмечается, что «Панцирь-СМ» способны уничтожать, в том числе ракеты американской РСЗО HIMARS.
«Планируется, что в ближайшее время в зону проведения СВО для усиления системы ПВО будет отправлена партия зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" в новейшей модификации — "Панцирь-СМ"», — сообщил источник.
Помимо этого, российские военнослужащие применяют в рамках спецоперации пушки «Гиацинт». С помощью них солдаты поразили группу украинских диверсантов, обнаруженную на Авдеевском направлении.