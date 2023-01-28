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Водитель BMW погиб после столкновения с «Газелью» на КАД в Петербурге

Происшествия
Водитель BMW погиб после столкновения с «Газелью» на КАД в Петербурге

Смертельная авария произошла на петербургской Кольцевой автодороге в ночь на 28 января. Подробности сообщил Telegram-канал 78.RU.

Участниками аварии стали «Газель» и BMW. По информации источника издания, водитель иномарки погиб на месте происшествия. Его автомобиль получил серьезные повреждения.

Водитель грузового транспорта доставлен в больницу. О его состоянии пока ничего не сообщается. На месте трагедии работают правоохранительные органы Петербурга. Специалисты выясняют все обстоятельства аварии.

Еще одна смертельная авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области. В результате столкновения двух грузовиков погиб один из водителей. Его тело пришлось вырезать из кабины транспорта.
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