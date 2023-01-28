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Index: мужчины в Закарпатье скрываются от мобилизации на чердаках

Армия
Index: мужчины в Закарпатье скрываются от мобилизации на чердаках

Украинские власти продолжают масштабную мобилизацию на территории Закарпатской области. На фронт забирают не только украинцев, но и проживающих там венгров, передает портал Index, который публикует анонимные обращения жителей региона.

Избежать призыва можно только путем взятки в размере 6–10 тысяч долларов. Однако наличие такой суммы спасает от мобилизации только на время, говорится в статье.

Согласно информации СМИ, мужчин забирают прямо с улицы. Так, один из жителей ехал на велосипеде, как вдруг рядом с ним остановился автомобиль, из которого вышли люди в военной форме. Мужчину прямо там погрузили в машину и отправили на фронт.

Другому жителю полицейские вручили повестку при проверке документов на улице. А один из закарпатских венгров получил ее на пограничном пункте, когда возвращался из Венгрии. Многие мужчины настолько боятся службы в армии, что готовы неделями прятаться на чердаках, пишет портал.
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