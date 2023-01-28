Index: мужчины в Закарпатье скрываются от мобилизации на чердаках

Согласно информации СМИ, мужчин забирают прямо с улицы. Так, один из жителей ехал на велосипеде, как вдруг рядом с ним остановился автомобиль, из которого вышли люди в военной форме. Мужчину прямо там погрузили в машину и отправили на фронт.