Татьяна Кравченко собирается судиться со Стасом Садальским

Актриса Татьяна Кравченко заявила о намерении судиться со Станиславом Садальским. По ее словам, он распространяет ложную информацию.
Причиной конфликта между актерами стали слухи об увольнении Александры Захаровой из «Ленкома». Кравченко уверена, что их распространил Садальский. Теперь, по ее словам, он клевещет на нее саму.
«Я буду судиться и Марк Борисович будет. Ну сколько можно? Я думаю, что ему нужна помощь! Я же не первая, один в один он так же с Таней Васильевой поступил», — заявила актриса в эфире телеканала «Россия-1».
Недавно появились пугающие новости об исчезновении Кравченко. Однако спустя время актриса вышла на связь с поклонниками.