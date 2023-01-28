Участница детского «Голoca» резко ответила Басте после своего ухода из проекта

Очередной выпуск «Голoc. Дети» закончился уходом подопечной Басты Ярославы Балахматовой. Но девочка сильно рассердилась, когда рэпер решил оставить в проекте другую участницу.
Баста принимал непростое решение на этапе «Поединков» Первыми вышли на сцену Мариам Дарсания, Мария Тихонова и Ярослава Балахматова. Участницы нарядились в платья с мягкими игрушками и исполнили песню Максима Фадеева «Сестричка».
По итогам выступления Баста оставил только Мариам Дарсанию. Ярослава не одобрила это решение и зачитала наставнику рэп. Девочка призналась, что даже назвала котенка в его честь. Но за кулисами раздражение участницы проявилось сильнее.
«Баста, я на тебя рассержена! Не хочу больше тебя видеть», — заявила Балахматова.
Другие участники, которые не смогли пройти дальше, смогли найти в себе силы и сдержали эмоции. Они поблагодарили Басту за удивительный опыт и поздравили соперников.