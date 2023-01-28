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Ночные заморозки превратили улицы Петербурга в ледовый каток

Общество
Ночные заморозки превратили улицы Петербурга в ледовый каток

Второй месяц зимы подходит к концу, а проблема с халатной работой коммунальных служб в Петербурге остается неизменной. Очередные выходные в городе начинаются со скользких дорог и нерасчищенных от снега улиц.

МЧС и синоптики еще несколько дней назад выпускали предупреждение о ночных заморозках и снегопадах в Северной столице. Однако коммунальщики проигнорировали прогноз погоды, из-за чего в городе вновь не хватает дворников и уборочной техники.

По этой причине большинство петербуржцев предпочитают сидеть дома в выходные. Ведь променад по улице для них может закончиться падением на льду и получением травм.

Местные жители не первый год жалуются на проблему уборки улиц губернатору Петербурга Александру Беглову. Но чиновник продолжает закрывать глаза на обращения граждан.
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