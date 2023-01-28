Один человек погиб при столкновении двух большегрузов в Ленобласти

Авария двух грузовиков в Тосненском районе Ленинградской области унесла жизнь одного из водителей. Кадры с места происшествия предоставило региональное ГУ МЧС.
На снимках можно оценить последствия серьезной аварии. Оба грузовика получили сильные механические повреждения. Сотрудникам МЧС пришлось вырезать тело погибшего из кабины поврежденного автомобиля. О судьбе водителя второго транспортного средства не сообщается.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Уполномоченным органам предстоит провести служебную проверку и разобраться в причинах и обстоятельствах трагедии.