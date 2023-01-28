Старейшая академия Украины запретила своим студентам разговаривать на русском языке

Руководство Киево-Могилянской академии, являющейся одним из старейших вузов Украины, запретило своим студентам разговаривать на русском языке в стенах учреждения. Об этом сообщил бывший вице-премьер страны Геннадий Зубко.
Запрет не касается преподавания, отметил он, так как сотрудники учреждения уже давно не используют русский язык. Речь идет о личном общении студентов. Норма уже прописана в уставе академии.
Ранее бывший советник руководителя офиса украинского лидера Алексей Арестович признался, что общается с семьей на русском языке. По его словам, песни на украинском звучат «фальшиво».