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Старейшая академия Украины запретила своим студентам разговаривать на русском языке

Общество
Старейшая академия Украины запретила своим студентам разговаривать на русском языке

Руководство Киево-Могилянской академии, являющейся одним из старейших вузов Украины, запретило своим студентам разговаривать на русском языке в стенах учреждения. Об этом сообщил бывший вице-премьер страны Геннадий Зубко.

Запрет не касается преподавания, отметил он, так как сотрудники учреждения уже давно не используют русский язык. Речь идет о личном общении студентов. Норма уже прописана в уставе академии.

Ранее бывший советник руководителя офиса украинского лидера Алексей Арестович признался, что общается с семьей на русском языке. По его словам, песни на украинском звучат «фальшиво».
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