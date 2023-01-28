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Женатый Джигурда перестал скрывать свои отношения с Волочковой

Шоу-бизнес
Женатый Джигурда перестал скрывать свои отношения с Волочковой

Певец Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова уже давно намекают поклонникам своим поведением на романтические отношения. Однако день рождения экс-примы Большого театра расставил все точки над i.

На празднике тела обоих сплелись в страстном танце, возобновив интерес фанатов к их дуэту. В своих соцсетях Волочкова уже опубликовала множество кадров с мероприятия.

Однако Джигурда тоже успел наснимать интересный контент, который выложил в личном блоге. Как оказалось, ролик носит интимный характер, после чего фанаты пришли к однозначному выводу, что звезды являются парой.

Женатый Джигурда перестал скрывать свои отношения с Волочковой
«Надоело прятаться Никите и Насте, уже и так все давно в курсе», — прокомментировал один из подписчиков.

Однако стоит отметить, что Джигурда до сих пор состоит в браке с Марией Анисиной. Любовные похождения супруга с Волочковой женщина никак не комментирует.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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