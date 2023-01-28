Замглавы МИД Сыромолотов: США вербуют хакеров для создания украинской «IT-армии»

Вашингтон вербует и тренирует хакеров для создания украинской «IT-армии» и атак на Россию в информационном пространстве. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Кроме прочего, Соединенные Штаты обращаются к своим союзникам, задействуя их потенциал. Речь, в частности, идет о компаниях, которые соглашаются осуществлять атаки на российскую информационную инфраструктуру, передает ТАСС.
«Показательно, что Соединенные Штаты на практике реализуют свои агрессивные доктрины. Не скрывают, что киберкомандование проводит операции против нашей страны», — отметил Сыромолотов.
В Германии тем временем планируют обучать украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц.