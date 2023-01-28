Французский политик Филиппо усомнился в психическом здоровье Зеленского

Психическое здоровье президента Украины Владимира Зеленского вызывает сомнения после его требования предоставить ВСУ боевые самолеты. Такое мнение высказал французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Таким образом Филиппо отреанировал на заявление журналиста телеканала BFMTV Патрика Соуса. По словам последнего, Киев после получения танков намерен попросить у Парижа истребители Mirage 2000.
«Зеленский теперь хочет наши истребители Mirage 2000. Он совершенно сумасшедший!» – возмутился политик на своей странице в Twitter.
Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона не участвовать в этом «безумии». Он добавил, что мир не хочет участвовать в боях Зеленского и стран НАТО против России.
Британский генерал Ричард Ширефф ранее поддержал отправку западных истребителей на Украину. Он считает, что союзникам Киева необходимо закрыть глаза на риск эскалации конфликта.