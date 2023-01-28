Макрон выразил желание сохранить диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления в Елисейском дворце.
Макрон поучаствовал в приеме, организованном по случаю Нового года по лунному календарю. В ходе своей речи президент Франции отметил, что собирается и дальше поддерживать контакт с Россией, несмотря на критику, пишет «Ямал-Медиа».
Эммануэль Макрон добавил, что поддержание порядка в мире является ответственностью всех стран. Поэтому диалог с Россией представляет определенную важность.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что президент РФ Владимир Путин поддерживает связь с Макроном. Но сейчас в их диалоге «есть пауза».