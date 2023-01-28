Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Макрон выразил желание сохранить диалог с Россией

Политика
Макрон выразил желание сохранить диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Россией. Об этом он сообщил в ходе выступления в Елисейском дворце.

Макрон поучаствовал в приеме, организованном по случаю Нового года по лунному календарю. В ходе своей речи президент Франции отметил, что собирается и дальше поддерживать контакт с Россией, несмотря на критику, пишет «Ямал-Медиа».

Эммануэль Макрон добавил, что поддержание порядка в мире является ответственностью всех стран. Поэтому диалог с Россией представляет определенную важность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что президент РФ Владимир Путин поддерживает связь с Макроном. Но сейчас в их диалоге «есть пауза».
макрон диалог россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду