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Зрители телеканала BFM поблагодарили депутата Госдумы Толстого за слова об Украине

Политика
Зрители телеканала BFM поблагодарили депутата Госдумы Толстого за слова об Украине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался об Украине в эфире французского телеканала BFM. Местные зрители поблагодарили депутата за его выступление.

Во время эфира Толстой вел дискуссию об Украине с шестью французскими политологами. Он выразил уверенность, что поставки западного вооружения не повлияют на конфликт. Он также отметил, что цели спецоперации будут достигнуты.

«Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого», — написали зрители.

Ранее в МИД Франции прокомментировали поставки военной помощи Украине. Представители ведомства отметили, что не считают это соучастием Парижа в конфликте.
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