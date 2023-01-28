Зрители телеканала BFM поблагодарили депутата Госдумы Толстого за слова об Украине

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался об Украине в эфире французского телеканала BFM. Местные зрители поблагодарили депутата за его выступление.
Во время эфира Толстой вел дискуссию об Украине с шестью французскими политологами. Он выразил уверенность, что поставки западного вооружения не повлияют на конфликт. Он также отметил, что цели спецоперации будут достигнуты.
«Не принимая сторону ни одной из сторон, я восхищаюсь спокойствием и компетентностью господина Толстого», — написали зрители.
Ранее в МИД Франции прокомментировали поставки военной помощи Украине. Представители ведомства отметили, что не считают это соучастием Парижа в конфликте.