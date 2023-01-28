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Зеленский остался недоволен позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям

Политика
Зеленский остался недоволен позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по участию россиян в соревнованиях. Об этом он сообщил в Telegram.

МОК предложил допустить до международных соревнований тех россиян, которые не принимают активного участия в поддержке СВО. Спортсмены могут выступать под нейтральным флагом.

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что неоднократно общался с Томасом Бахом по поводу допуска россиян к международным соревнованиям. Зеленский не захотел разбираться в обстоятельствах, которые повлияли на решение главы МОК.

Позицию МОК поддержала организация Европейские олимпийские комитеты. По мнению представителей ЕОС, спортсменам не следует запрещать принимать участия в соревнованиях лишь на основании паспорта.
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